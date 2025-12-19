В Актау продолжает работу «горячая линия» по вопросам тепла и водоснабжения

Акимат Актау напомнили о «горячей линии» по отоплению и водоснабжению, которая была запущена в октябре, передает Lada.kz .

Фото: pixabay

Для реакции на жалобы населения был создан оперативный штаб, и он продолжает свою работу.

В акимате Актау опубликовали график дежурства и телефоны, по которым жители областного центра могут обращаться с сообщениями о сбоях в работе тепло- и водоснабжения.

Группа мониторинга социальных сетей:

Нурлан Доскалиев +7 701 497 72 24 (дневная смена);

Абылай Утесбай +7 775 633 47 50 (ночная смена).

Сотрудники отдела жилищной инспекции города Актау:

Нурдуман Кайратулы +7 747 402 04 53 (дневная смена);

Ырысбек Шынтай +7 700 121 20 35 (ночная смена).

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «КЖСА»: