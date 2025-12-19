В Актау продолжает работу «горячая линия» по вопросам тепла и водоснабжения

Акимат Актау напомнили о «горячей линии» по отоплению и водоснабжению, которая была запущена в октябре, передает Lada.kz.
Для реакции на жалобы населения был создан оперативный штаб, и он продолжает свою работу.
В акимате Актау опубликовали график дежурства и телефоны, по которым жители областного центра могут обращаться с сообщениями о сбоях в работе тепло- и водоснабжения.
Группа мониторинга социальных сетей:
Сотрудники отдела жилищной инспекции города Актау:
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «КЖСА»:
