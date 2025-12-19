18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.12.2025, 16:36

В Актау прилетели лебеди

Общество 0 2 168 Ольга Максимова

Жители Актау сообщают о появлении одного из главных символов города - лебедей, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Лебеди были замечены на городской набережной в 14-м микрорайоне - традиционном месте их зимовки. Появление лебедей в черте города ежегодно привлекает внимание жителей и становится одним из символов зимнего периода.

Специалисты напоминают горожанам о правилах правильного кормления птиц. Лебедям, которые находятся на открытой воде - в заливе или море, рекомендуется давать зерновые культуры (овёс, ячмень) в сочетании с мелко нарезанными или натёртыми сырыми овощами, такими как капуста и морковь. Корм следует бросать в воду или на край полыньи.

При наличии возможности установки кормушек на суше в них необходимо засыпать только сухие зерновые корма или специализированный птичий комбикорм. Корм можно размещать как на лёд, так и в воду.

Отмечается, что кормление лебедей белым хлебом нежелательно, так как он вреден для птиц. В случае отсутствия другого корма допускается использование ржаного или отрубного хлеба.

В домашних условиях лебедей можно кормить овсом, ячменем, просом, пшеницей, овсяными хлопьями, а также мелко нарезанной морковью и капустой, отварным картофелем и листьями салата. Корм рекомендуется помещать в широкую ёмкость, наполненную водой.

 

18
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
Ржаной хлеб для пищеварительной системы лебедя еще хуже, чем белый. Некоторые горожане (замечено!) несут даже сдобные булочки! Категорически нельзя птицам заплесневелый хлеб.
19.12.2025, 14:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь