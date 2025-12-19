В Актау прилетели лебеди

Жители Актау сообщают о появлении одного из главных символов города - лебедей, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Лебеди были замечены на городской набережной в 14-м микрорайоне - традиционном месте их зимовки. Появление лебедей в черте города ежегодно привлекает внимание жителей и становится одним из символов зимнего периода.

Специалисты напоминают горожанам о правилах правильного кормления птиц. Лебедям, которые находятся на открытой воде - в заливе или море, рекомендуется давать зерновые культуры (овёс, ячмень) в сочетании с мелко нарезанными или натёртыми сырыми овощами, такими как капуста и морковь. Корм следует бросать в воду или на край полыньи.

При наличии возможности установки кормушек на суше в них необходимо засыпать только сухие зерновые корма или специализированный птичий комбикорм. Корм можно размещать как на лёд, так и в воду.

Отмечается, что кормление лебедей белым хлебом нежелательно, так как он вреден для птиц. В случае отсутствия другого корма допускается использование ржаного или отрубного хлеба.

В домашних условиях лебедей можно кормить овсом, ячменем, просом, пшеницей, овсяными хлопьями, а также мелко нарезанной морковью и капустой, отварным картофелем и листьями салата. Корм рекомендуется помещать в широкую ёмкость, наполненную водой.