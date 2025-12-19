18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.66
606.49
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.12.2025, 18:40

Жители села Боранкул просят построить подземный переход через железную дорогу

Общество 0 776 Ольга Максимова

Сельчане бьют тревогу – каждый день люди подвергаются опасности, пересекая железнодорожные пути. Иного способа попасть в социальные учреждения нет, говорят они, и просят построить более безопасный путь, передает Lada.kz.

Фото жителей села Боранкул
Фото жителей села Боранкул

Железнодорожный переезд разделяет село, и его жители  вынуждены ежедневно его пересекать, чтобы попасть в социально значимые объекты - школу, детский сад, больницу и другие учреждения. Такая ситуация создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей.

«Движение поездов на данном участке интенсивное, а необходимые условия для безопасного перехода через железнодорожные пути отсутствуют. В связи с этим сохраняется высокий риск возникновения чрезвычайных и трагических ситуаций», - пишут сельчане.

В качестве решения проблемы жители предлагают строительство подземного пешеходного перехода через железную дорогу, который позволит обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к социальным объектам.

Аким села Боранкул Айтбай Сиык рассказал, что данная проблема существует давно и о ней знают власти — как сельский, так и областной акиматы. Однако строительство перехода - подземного или надземного - требует колоссальных финансовых затрат, которыми бюджет села не располагает.

«Разрабатывается проект надземного перехода через железнодорожные пути села Толеп. Он покажет, сколько такой переход стоит, и тогда уже встанет вопрос о возможности финансирования из областного бюджета. Акимат построил бетонный переход вместо деревянного, чтобы жителям было удобнее и надёжнее по нему двигаться», — рассказал Айтбай Сиык.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
довольно долго проработал в районе станции Опорная. Вот уж не думал что там такое оживлённое ЖД движение
19.12.2025, 14:10
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь