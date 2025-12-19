Жители села Боранкул просят построить подземный переход через железную дорогу

Сельчане бьют тревогу – каждый день люди подвергаются опасности, пересекая железнодорожные пути. Иного способа попасть в социальные учреждения нет, говорят они, и просят построить более безопасный путь, передает Lada.kz .

Фото жителей села Боранкул

Железнодорожный переезд разделяет село, и его жители вынуждены ежедневно его пересекать, чтобы попасть в социально значимые объекты - школу, детский сад, больницу и другие учреждения. Такая ситуация создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей.

«Движение поездов на данном участке интенсивное, а необходимые условия для безопасного перехода через железнодорожные пути отсутствуют. В связи с этим сохраняется высокий риск возникновения чрезвычайных и трагических ситуаций», - пишут сельчане.

В качестве решения проблемы жители предлагают строительство подземного пешеходного перехода через железную дорогу, который позволит обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к социальным объектам.

Аким села Боранкул Айтбай Сиык рассказал, что данная проблема существует давно и о ней знают власти — как сельский, так и областной акиматы. Однако строительство перехода - подземного или надземного - требует колоссальных финансовых затрат, которыми бюджет села не располагает.