19.12.2025, 18:43

Вице-министр экологии и природных ресурсов проведет встречу с жителями Мангистауской области

Общество 0 584 Ольга Максимова

Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жомарт Алиев посетит Мангистаускую область и проведет встречу с населением, передает Lada.kz.

Фото: ДЭ МО
Фото: ДЭ МО

Мероприятие состоится 23 декабря в  Актау в областной библиотеке имени Қабиболлы Сыдиыкова (19 мкр, здание №2).

В рамках визита запланирована следующая программа:

  • 10:00 – 11:00  - личный прием граждан;
  • 11:00 – 12:30  - встреча с населением, представителями некоммерческих и общественных организаций;
  • 12:30 – 13:00  - брифинг для региональных средств массовой информации.

Онлайн-трансляция пройдёт в прямом эфире на официальных страницах Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в социальных сетях Facebook и YouTube.

Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (701) 100-44-66, а также по электронной почте: s.koblashov@ecogeo.gov.kz.

Приглашаем всех желающих принять активное участие во встрече и задать интересующие вопросы вице-министру экологии и природных ресурсов.

Напомним, вечером 15 декабря весь город накрыл химический смрад. Департамент экологии начал поиск источника неприятного запаха, однако на данный момент о результатах ничего не известно.

