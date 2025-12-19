Вице-министр экологии и природных ресурсов проведет встречу с жителями Мангистауской области

Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жомарт Алиев посетит Мангистаускую область и проведет встречу с населением, передает Lada.kz.
Мероприятие состоится 23 декабря в Актау в областной библиотеке имени Қабиболлы Сыдиыкова (19 мкр, здание №2).
В рамках визита запланирована следующая программа:
Онлайн-трансляция пройдёт в прямом эфире на официальных страницах Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в социальных сетях Facebook и YouTube.
Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (701) 100-44-66, а также по электронной почте: s.koblashov@ecogeo.gov.kz.
Приглашаем всех желающих принять активное участие во встрече и задать интересующие вопросы вице-министру экологии и природных ресурсов.
Напомним, вечером 15 декабря весь город накрыл химический смрад. Департамент экологии начал поиск источника неприятного запаха, однако на данный момент о результатах ничего не известно.
