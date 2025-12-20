Миллиард на зелень - отчёт о проделанной работе озеленителей Актау

В 2025 году на озеленение Актау было выделено 1 249 441 000 тенге. О результатах проделанной работы озеленители отчитались в городской администрации, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Как сообщили в городском акимате, работы ведёт ТОО «Green City Aktau» в рамках государственно-частного партнёрства, действующего до 2027 года. Общая стоимость проекта составляет 7,1 млрд тенге.

Цель - значительно увеличить зелёные зоны города.

Планируется посадить:

7 231 дерево,

4 000 м² кустарников,

300 декоративных кустарников,

900 м² розовых клумб,

1 000 м² газонов,

3 182 м² однолетних цветов.

На сегодня уже высажено:

2 500 лиственных деревьев,

659 хвойных деревьев,

271 декоративный кустарник,

1 270 роз,

3 182 м² однолетних цветов.

Кроме того, полив и уход за зелёными насаждениями продолжается. Используются подземный источник воды, 120 км оросительных труб, 35 водовозов, а также заключены договоры с 36 объединениями собственников. За поливной сезон использовано 210 709 м³ воды, что превышает сметный объём на 36 934 м³.

Особое внимание уделено качеству посадки: с этого года начали высаживать высокорослые деревья (3–3,5 м), чтобы сократить расходы на уход за молодыми саженцами.

Технический надзор ведёт РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад», специалисты которого ежемесячно контролируют работы. Отдел ЖКХ анализирует их результаты и направляет предписания для устранения недостатков.

В рамках подготовки к осени проведены работы по внесению удобрений, обрезке кустарников и удалению сухих деревьев. С апреля срезано более 1 260 сухих деревьев, через Call-центр 109 выполнено 390 из 451 обращений по спилу.

Напомним, 80% саженцев Актау создается в Ботаническом саду.