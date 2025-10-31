Лаборатия под открытым небом: 80% озеленения Актау создается в Ботаническом саду

Ботанический сад – не просто место, где растут красивые цветы. Это научная площадка, живой архив природы и мастерская по сохранению редких видов растений. По словам генерального директора Мангышлакского экспериментального ботанического сада Акжунис Иманбаевой, 70-80% озеленения Актау – посадочный материал, созданный заботливыми руками специалистов учреждения. Подробнее – в материале Lada.kz .

Фото автора

Ботанический сад в Актау представляет собой научно-исследовательское учреждение общей площадью 39 гектаров. Здесь всё подчинено одной цели: изучать, сохранять и приумножать богатство растительного мира, особенно это важно в условиях засушливого климата Мангистауской области.

Сегодня в Ботаническом саду собраны десятки видов растений: от местных пустынных кустарников до экзотических деревьев. Здесь есть открытые участки, теплицы, экспериментальные зоны, а также небольшая оранжерея, где собраны теплолюбивые виды, требующие особого ухода. Кроме того, довольно много редких экземпляров.

70-80% озеленения города – это посадочный материал Ботанического сада. Мы проводим мониторинг, проверяем как поливается. Если плохо, то предупреждаем, чтобы исправляли ситуацию. Наша цель – не наказывать, а решить проблему, - подчеркнула Акжунис Иманбаева.

Глава учреждения также отметила, что специалисты активно участвуют в решении экологических проблем региона. В частности, они озеленяют территорию вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата, создавая зеленые пояса из саксаула. На сегодня уже освоено около 80 гектаров земли, а в этом году стартовал новый проект ещё на 30 гектаров.

Уход за растениями – это ежедневный труд. Каждое требует внимания: полив по графику, обрезка, пересадка, контроль за вредителями, подкормка. Зимой работа в Ботаническом саду не прекращается. Сотрудники занимаются научной работой, планированием, подготовкой к новому сезону и пополнением так называемой коллекции.

В свою очередь коллекции включают отделы хвойных, лиственных, плодово-ягодных, вьющихся и декоративных растений, а также отдел природной флоры. Здесь действует гербарная база, зарегистрированная в Международной базе данных, и лаборатория, где проводят биохимические исследования, молекулярную идентификацию растений и анализ почв. Эти мероприятия помогают сохранять редкие виды и развивать озеленение в условиях засушливого климата региона. В настоящее время в коллекции более 1500 видовых разнообразий и около 50 редких видов.

К слову, Ботанический сад открыт для посещения горожан. Сюда можно прийти на прогулку, посетить экскурсию, принять участие в экологических мероприятиях. В саду проводят занятия для школьников, студентов, а также практику для будущих агрономов и биологов. Правила посещения просты: уважать природу, не рвать растения и не нарушать порядок.

Ботанический сад – это не просто зелёное пятно на карте Актау. Это лаборатория под открытым небом, где все идеи, знания и силы брошены на самую главную цель – дать жизнь растениям. И это, пусть и не видный взгляду каждого, но трудоемкий и кропотливый вклад в зеленое будущее нашего города.

