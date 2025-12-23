Какие показатели бедности в Мангистауской области

Бюро нацстатистики опубликовало основные показатели по дифференциации доходов населения страны, или, иными словами, уровень бедности. В Мангистауской области, согласно данным, один из самых высоких показателей, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: freepik.com

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в третьем квартале 2025 года составила 5,3%.

Региональный анализ показал, что самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области (9%), Мангистауской области (8,2%) и Абайской области (7,9%). Наименьшая доля бедного населения проживает в Астане - 2,7%, а также в Карагандинской и Атырауской областях (по 3,3%).

В Казахстане величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 60 878 тенге. А в Мангистауской области величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 71 614 тенге в месяц, что является самым высоким показателем по республике.

Численность семей с доходами ниже прожиточного минимума в регионе, состоящих из четырех членов, - 5 223, пяти - 57 832. Также в Мангистау есть семьи, чей доход ниже стоимости продовольственной корзины - 1 905 семей, и все они состоят из пяти и более лиц.

В области 10% наименее обеспеченного населения составляют 82 036 человек, а 10% наиболее обеспеченного - 72 002 человека.