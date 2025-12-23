Вводить мораторий на строительство в Актау не планируется - Нурдаулет Килыбай

На вопрос журналистов, не планирует ли руководство региона ввести мораторий на застройку областного центра, так как здесь наблюдается критический износ инженерных сетей, и новые застройки усугубляют дефицит тепла и света, был получен отрицательный ответ:

«Не планируем, потому что вопрос с водой окончательно решен, мы даже идём с профицитом. По воде проблем нет, по электричеству проблем нет. Другой вопрос — по теплу. Когда МАЭК, КЖСА, управление электрических сетей согласовывают документ, они рассчитывают, что если тепла не хватает, то выдают только с условием строительства автономной котельной. Поэтому моратория на строительство новых домов и других объектов не будет».