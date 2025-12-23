18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 16:43

Вводить мораторий на строительство в Актау не планируется - Нурдаулет Килыбай

Общество

Аким Мангистауской области сообщил на брифинге в СЦК, что мораторий на строительство в Актау вводить не планируется, передает Lada.kz.

Фото СЦК
Фото СЦК

На вопрос журналистов, не планирует ли руководство региона ввести мораторий на застройку областного центра, так как здесь наблюдается критический износ инженерных сетей, и новые застройки усугубляют дефицит тепла и света, был получен отрицательный ответ:

«Не планируем, потому что вопрос с водой окончательно решен, мы даже идём с профицитом. По воде проблем нет, по электричеству проблем нет. Другой вопрос — по теплу. Когда МАЭК, КЖСА, управление электрических сетей согласовывают документ, они рассчитывают, что если тепла не хватает, то выдают только с условием строительства автономной котельной. Поэтому моратория на строительство новых домов и других объектов не будет».

Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
сказал и... вскоре уйдёт на повышение...
23.12.2025, 14:44
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

