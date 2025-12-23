Будет ли жизнь в Жанаозене после нефти?

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай рассказал о том, чем будет заниматься население Жанаозена, если закончится нефть, передает Lada.kz .

Фото с сайта visitmangystau.kz

Такой вопрос прозвучал в ходе брифинга на площадке СЦК.

По словам акима, сейчас идёт процесс реабилитации месторождений, и ожидается, что могут быть обнаружены залежи нефти на более глубоком уровне.

«Возможно, где-то есть более глубокие запасы нефти. Если сегодня добыча ведётся на глубине 1,5–2 тысячи метров, то следующие запасы могут находиться на глубине 5–6 тысяч метров. Но проблема в другом — в будущем нужна ли будет эта нефть? Сейчас все переходят на зелёные технологии. Мы занимаемся диверсификацией экономики — логистика, туризм, сельское хозяйство. Поэтому сегодня нам нужно обучать молодёжь не на нефтяников, а на профессии будущего, чем мы и занимаемся», — сказал глава региона.

По информации, предоставленной Нурдаулетом Килыбаем, на текущий момент в Мангистау порядка 50 тысяч человек работают в нефтяных или нефтесервисных компаниях. Проблема высвобождения нефтяников может возникнуть через 10–15 лет. К этому времени власти рассчитывают развить другие сектора экономики, чтобы направлять рабочую силу туда.