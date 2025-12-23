18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 17:47

Будет ли жизнь в Жанаозене после нефти?

Общество

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай рассказал о том, чем будет заниматься население Жанаозена, если закончится нефть, передает Lada.kz.

Фото с сайта visitmangystau.kz
Фото с сайта visitmangystau.kz

Такой вопрос прозвучал в ходе брифинга на площадке СЦК.

По словам акима, сейчас идёт процесс реабилитации месторождений, и ожидается, что могут быть обнаружены залежи нефти на более глубоком уровне.

«Возможно, где-то есть более глубокие запасы нефти. Если сегодня добыча ведётся на глубине 1,5–2 тысячи метров, то следующие запасы могут находиться на глубине 5–6 тысяч метров. Но проблема в другом — в будущем нужна ли будет эта нефть? Сейчас все переходят на зелёные технологии. Мы занимаемся диверсификацией экономики — логистика, туризм, сельское хозяйство. Поэтому сегодня нам нужно обучать молодёжь не на нефтяников, а на профессии будущего, чем мы и занимаемся», — сказал глава региона.

По информации, предоставленной Нурдаулетом Килыбаем, на текущий момент в Мангистау порядка 50 тысяч человек работают в нефтяных или нефтесервисных компаниях. Проблема высвобождения нефтяников может возникнуть через 10–15 лет. К этому времени власти рассчитывают развить другие сектора экономики, чтобы направлять рабочую силу туда.

«Если говорить конкретно о Жанаозене, то нужно развивать Кендерли. Сегодня строится аэропорт, готовим мастер-план, в котором задействованы и казахстанские, и международные компании. Возможно, нужно будет построить прямую дорогу от Актау до Кендерли», — сказал аким.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь