Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
24.12.2025, 09:25

В Актау работает круглосуточный оперативный штаб по вопросам воды и тепла

Общество 0 2 244 Наталья Вронская

В Актау по инициативе коммунального предприятия «КЖСА» начал работу круглосуточный оперативный штаб, который занимается приёмом и рассмотрением обращений жителей по вопросам теплоснабжения и водоснабжения, передаёт Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Как сообщили в «КЖСА», штаб создан для оперативного реагирования на возникающие проблемы, а также для прямой коммуникации с населением. В его рамках организованы дежурства сотрудников и мониторинговая группа, отслеживающая обращения в социальных сетях.

Контакты мониторинговой группы:

  • Дневная смена: Нурлан Доскалиев — +7 701 497 72 24

  • Ночная смена: Абылай Отесбай — +7 775 633 47 50

Сотрудники отдела жилищной инспекции Актау:

  • Дневная смена: Нурдуман Кайратулы — +7 747 402 04 53

  • Ночная смена: Ырысбек Шынтай — +7 700 121 20 35

Оперативно-диспетчерская служба «КЖСА»:

  • 8 (7292) 60-53-16

  • 8 (7292) 60-52-22

Дежурство ведут диспетчеры: Маканбетова Г., Аткельтирова А., Ахтанова Э., Текеева Р., Укиева А.

Кроме того, в городе запущена круглосуточная экстренная линия связи для оперативного реагирования на обращения, связанные с теплоснабжением, питьевой и технической водой.

  • Call-центр / WhatsApp: +7 775 318 92 41

  • Дополнительно жители могут обращаться к Абылаю Отесбаю — +7 775 633 47 50

  • Руководитель оперативно-диспетчерской службы: Манас Айтжанов — +7 701 918 93 00

Жителям Актау рекомендуют обращаться по указанным контактам при возникновении проблем с водо- и теплоснабжением.

