Назначен новый руководитель департамента госдоходов Мангистауской области

фото пресс-службы ДГД Мангистауской области

Как сообщили в ведомстве, сегодня заместитель председателя КГД МФ РК Сеилжан Ахметов представил коллективу департамента Ахметкалиева Армана Нурлановича, который возглавил региональный орган государственных доходов.

Арман Ахметкалиев окончил Жетысуский экономический институт в 2000 году. Трудовую деятельность начал в том же году в аппарате акима Каратальского района Алматинской области.

В разные годы он работал на различных должностях в системе налоговых и государственных органов. В частности, занимал пост руководителя Управления государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области, а также должность заместителя руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы.

Напомним, в октябре текущего года Серик Манзоров покинул должность главы департамента государственных доходов Мангистауской области и возглавил то же ведомство в Астане