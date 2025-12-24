Назначен новый руководитель департамента госдоходов Мангистауской области

В Мангистауской области назначен новый руководитель Департамента государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передаёт Lada.kz.
Как сообщили в ведомстве, сегодня заместитель председателя КГД МФ РК Сеилжан Ахметов представил коллективу департамента Ахметкалиева Армана Нурлановича, который возглавил региональный орган государственных доходов.
Арман Ахметкалиев окончил Жетысуский экономический институт в 2000 году. Трудовую деятельность начал в том же году в аппарате акима Каратальского района Алматинской области.
В разные годы он работал на различных должностях в системе налоговых и государственных органов. В частности, занимал пост руководителя Управления государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области, а также должность заместителя руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы.
Напомним, в октябре текущего года Серик Манзоров покинул должность главы департамента государственных доходов Мангистауской области и возглавил то же ведомство в Астане
Комментарии0 комментарий(ев)