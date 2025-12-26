Жителей Актау приглашают посетить выставку коллекционеров

Коллекционеры и нумизматы Актау приглашают всех желающих посетить выставку разнообразных коллекционных экспонатов – от монет до уникальных исторических находок, передает Lada.kz .

Коллекция монет. Фото автора

Выставка коллекционеров состоится 28 декабря.

Для жителей и гостей города будут представлены коллекционные материалы – от старинных банкнот и монет до различных исторических находок, а также сувенирная продукция.

В преддверии Нового года горожане смогут не только ознакомиться с экспозициями, но и приобрести понравившиеся предметы в качестве подарков, - отметили организаторы выставки.

Выставка пройдет в 12:00 часов в торговом доме «Карагез», 1 микрорайоне, здание №12, 2 этаж.

Вход свободный.