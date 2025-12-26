Департамент госдоходов Мангистау временно остался без электроснабжения

Жителей региона предупредили о временном отключении электроэнергии в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото yandex.kz/maps

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время административное здание департамента обесточено.

В связи с аварийным отключением линий электропередачи временно нет электроэнергии. Аварийно-восстановительной бригадой коммунальной службы ведутся работы по определению причины отключений и восстановления электроснабжения, - заявили в ведомстве.

Гражданам рекомендовано учитывать данную информацию при планировании визитов и обращений в ведомство.

Сообщается, что отключение носит временный характер. После восстановления электроснабжения работа департамента будет продолжена в штатном режиме.

Департамент государственных доходов расположен в 31 «Б» микрорайоне, здание №35.

UPD. Подача электроэнергии в административном здании на 15:52 часов ведомства восстановлена.