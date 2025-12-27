Очень странные дела: с необычной проблемой столкнулись жители многоэтажки в Актау

В шахте лифта в одной из многоэтажек жилого комплекса «Даулет», расположенного в 31 микрорайоне, скапливается вода. Жильцы пытаются понять, где течь, но пока безуспешно, передает Lada.kz .

Вода в шахте лифта появляется уже на протяжении как минимум месяца. Жильцы пытались решить проблему своими силами, однако поняли – без коммунальных служб здесь не обойтись. К тому же, дальнейшее наличие воды в подвальном помещении несет угрозу всей конструкции.

Уже сейчас они начали замечать тревожные признаки:

В подвальном помещении дома происходит подтопление водой, из-за чего здание дает осадку, появились трещины, есть риск дальнейшего разрушения. Ситуация критическая и опасная для жильцов, - пишут люди.

Председатель ОСИ жилого комплекса Елизавета Аязбаева рассказала, что с серьезной технической проблемой ей пришлось столкнуться уже после вступления в должность, и об этом прошлый председатель ей не сообщал.

По ее словам, в доме функционируют два лифта, однако только в шахте одного из них на постоянной основе скапливается вода. Причины этого явления до сих пор не установлены.

Воду из шахты периодически откачивают, однако спустя непродолжительное время она появляется вновь. При этом уровень воды достигает от 30 до 50 сантиметров, что создает потенциальную угрозу для безопасной эксплуатации лифтового оборудования.

Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность у руководства ОСИ и жильцов дома, поскольку регулярное подтопление шахты может привести к техническим неисправностям устройства и дополнительным финансовым затратам на ремонт и обслуживание.

Мы давно говорим об этой проблеме. Нам предлагали самим выяснять, откуда берется затопление. И только сегодня ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) взял заявку. Обещали прислать лабораторию для выяснения причин подтопления, - рассказала Елизавета Аязбаева.

В Актауском городском отделе жилищной инспекции сообщили, что выяснением обстоятельств утечки воды занимаются ОСИ и КЖСА.