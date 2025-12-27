В Актау КЖСА проведет общественные слушания по тарифам на свои услуги

Очередной рост тарифов на коммунальные услуги ждет потребителей в областном центре, но пока что не всех, передает Lada.kz.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области по заявке ГКП «Каспий Жылу, Су Арнасы» проведет публичные слушания по обсуждению проектов тарифов и тарифных смет на услуги по подаче воды, отводу канализации, передаче и распределению тепловой энергии.
Однако, как уточнили в департаменте, в рамках проводимой Правительством работы по сдерживанию роста тарифов до конца первого квартала 2026 года повышение тарифов для населения не планируется. Соответственно, вырасти тарифы могут для юридических лиц и бюджетных организаций.
Публичные слушания состоятся 27 января 2026 года в 15:00 по адресу: Актау, 22 микрорайон, здание №43 (КЖСА), актовый зал на третьем этаже.
