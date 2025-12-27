В Актау КЖСА проведет общественные слушания по тарифам на свои услуги

Очередной рост тарифов на коммунальные услуги ждет потребителей в областном центре, но пока что не всех, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области по заявке ГКП «Каспий Жылу, Су Арнасы» проведет публичные слушания по обсуждению проектов тарифов и тарифных смет на услуги по подаче воды, отводу канализации, передаче и распределению тепловой энергии.

Однако, как уточнили в департаменте, в рамках проводимой Правительством работы по сдерживанию роста тарифов до конца первого квартала 2026 года повышение тарифов для населения не планируется. Соответственно, вырасти тарифы могут для юридических лиц и бюджетных организаций.

Публичные слушания состоятся 27 января 2026 года в 15:00 по адресу: Актау, 22 микрорайон, здание №43 (КЖСА), актовый зал на третьем этаже.