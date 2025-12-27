Гололёд! В Мангистау введено ограничение движения на участке республиканской автодороги

В Мангистауской области вводится временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жетыбай – Актау, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из Сети

АО НК «КазАвтоЖол» сообщает, что 27 декабря 2025 года с 10:00 в Мангистауской области вводится временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на отрезке 718–786 км (от села Жетыбай до города Актау) автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау».

«Ограничение связано с ухудшением погодных условий, в том числе с понижением температуры воздуха, дождем и образованием гололеда», - говорится в распространённом сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожной безопасности.

Ориентировочное время открытия - 27 декабря 2025 года в 16:00.