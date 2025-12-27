18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.12.2025, 11:35

В Актау посетитель магазина пожаловался на отсутствие пандусов

Общество

Житель Актау с инвалидностью I группы не смог попасть в магазин, потому что там нет пандуса. Он недоумевает – почему социальные объекты принимают в эксплуатацию без средств для доступа туда всех групп населения, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Новый магазин «Дана» в 21 микрорайоне Актау открыл свои двери для покупателей совсем недавно, однако только для тех, кто способен войти внутрь на своих двоих. Жителю Актау с I группой инвалидности сделать этого не удалось – в здании отсутствует пандус и не работает подъемник. Нет и кнопки вызова сотрудников.

«Элементарно нет пандуса, лифт просто не работает (муляж), кнопка вызова персонала отсутствует… Это как так получается? Настолько администрации города наплевать на людей с ограниченными возможностями? Мы недостойны внимания? У нас нет никакого социального статуса? В голове одни вопросы…», - пишет житель областного центра.

Ранее в городском отделе архитектуры и градостроительства заявляли, что для обеспечения доступной среды для инвалидов ведется мониторинг объектов. Так, за этот год было выявлено 90 магазинов без пандусов. Для принятия соответствующих мер направлено письмо в региональный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения РК.

В отделе рассказали, куда обращаться жителям Актау по вопросам установки пандусов.

«Население может обратиться по данному вопросу с заявлениями в Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства. На основании обращения проводится мониторинг, после чего в соцзащиту направляется письмо с просьбой принять меры по проведению соответствующей проверки», - сообщали в отделе.

Детали можно уточнить по номеру телефона: +7 (708) 113-48-44.

Однако новые объекты почему-то продолжают вводить в эксплуатацию, игнорируя нарушения.

