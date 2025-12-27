«Это вне темы» – на брифинге в Астане попытались свернуть вопрос об издевательствах над ребёнком в Актау

В Астане состоялся брифинг председателя Комитета среднего образования МП РК, на котором спикера спросили о шокирующем случае издевательств над школьницей, произошедшем в Актау, передает Lada.kz .

Каныбек Жумашев в центре. Фото: СЦК РК

Вопрос об этом представителям Комитета задала журналист Ботагоз Омарова:

«Страна потрясена, что в Актау издевались над 13-летней ученицей, такие же, как она, её ровесники, затащили на стройку, на теле написали ругательные, плохие слова. Взяли это дело на контроль ДП Мангистауской области только после резонанса в обществе. Известно ли вам об этом и об этих детях?»

Модератор брифинга хотела свернуть обсуждение, отметив: «это вне темы», и попросив уточнить запрос после пресс-конференции.

Однако председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев коротко ответил:

«Этот случай изучается Министерством просвещения, у нас ещё есть третий комитет – Комитет по охране прав детей. Он полностью уполномочен заниматься делами детей. Они сейчас занимаются этим вопросом с выездом на месте».

Напомним, в Актау от общественной организации #НеМолчиKZ стало известно о преступлении в отношении 13-летней школьницы, совершенного в 2024 году.

После школы ученицу одной из городских школ несколько раз подстерегали подростки и уводили на территорию недостроенного объекта. В публикации приводятся подробности издевательств: девочку унижали, избивали, запугивали, фиксировали происходящее на видео. На руке ребёнка канцелярским ножом была вырезана оскорбительная надпись. Информацию предоставили родители девочки, отметив, что до сих пор виновные не наказаны, а следствие не проявляет энтузиазма в расследовании.