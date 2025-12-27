18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.6
594.27
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.12.2025, 13:32

«Это вне темы» – на брифинге в Астане попытались свернуть вопрос об издевательствах над ребёнком в Актау

Общество 0 1 797 Ольга Максимова

В Астане состоялся брифинг председателя Комитета среднего образования МП РК, на котором спикера спросили о шокирующем случае издевательств над школьницей, произошедшем в Актау, передает Lada.kz.

Каныбек Жумашев в центре. Фото: СЦК РК
Каныбек Жумашев в центре. Фото: СЦК РК

Вопрос об этом представителям Комитета задала журналист Ботагоз Омарова:

«Страна потрясена, что в Актау издевались над 13-летней ученицей, такие же, как она, её ровесники, затащили на стройку, на теле написали ругательные, плохие слова. Взяли это дело на контроль ДП Мангистауской области только после резонанса в обществе. Известно ли вам об этом и об этих детях?»

Модератор брифинга хотела свернуть обсуждение, отметив: «это вне темы», и попросив уточнить запрос после пресс-конференции.

Однако председатель Комитета среднего образования Каныбек Жумашев коротко ответил:

«Этот случай изучается Министерством просвещения, у нас ещё есть третий комитет – Комитет по охране прав детей. Он полностью уполномочен заниматься делами детей. Они сейчас занимаются этим вопросом с выездом на месте».

Напомним, в Актау от общественной организации #НеМолчиKZ стало известно о преступлении в отношении 13-летней школьницы, совершенного в 2024 году.  

После школы ученицу одной из городских школ несколько раз подстерегали подростки и уводили на территорию недостроенного объекта. В публикации приводятся подробности издевательств: девочку унижали, избивали, запугивали, фиксировали происходящее на видео. На руке ребёнка канцелярским ножом была вырезана оскорбительная надпись. Информацию предоставили родители девочки, отметив, что до сих пор виновные не наказаны, а следствие не проявляет энтузиазма в расследовании.

0
39
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь