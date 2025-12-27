В Мангистау открывают движения на ранее закрытой трассе

О скором открытии движения в Мангистауской области сообщили в АО НК «КазАвтоЖол».

«В 14:30 27 декабря будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км 718–786 (от села Жетыбай до города Актау)», – говорится в распространённом сообщении.