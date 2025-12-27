18+
27.12.2025, 17:11

Учителя и премия – в управлении образования Мангистау дали разъяснения

Общество 0 1 702 Ольга Максимова

В социальных сетях появилось видео обращения педагогов, которым не выплатили премию. В управлении образования разъяснили порядок выплаты денежного поощрения, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com

Согласно данным к видео, которое распространяют в социальных сетях, 16 декабря педагогам был объявлен приказ о выплате премий. Но по неизвестным причинам учителей Каракиянского района просто вычеркнули — денег они так и не получили. Поэтому педагоги села Курык вышли с обращением.

В управлении образования Мангистауской области разъяснили, что местные исполнительные органы встретились с учителями и прояснили порядок премирования.

«Учителям пояснено, что согласно постановлению Правительства РК № 1193 выплата премий возможна по итогам года при наличии сэкономленных средств и отсутствии задолженности. Премирование осуществляется за счёт внутренних средств образовательных организаций и зависит от их наличия», — сообщили в управлении.

 

0
21
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
ПНХ?
27.12.2025, 15:04
