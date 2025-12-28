Это не дорога, а болото: когда отремонтируют бесхозный участок в Актау?

Дорога между колледжем туризма и Центральным рынком в 23-м микрорайоне уже длительное время находится в неудовлетворительном состоянии. После осадков участок превращается в сплошное месиво из грязи, что создаёт серьёзные трудности для автомобилистов и пешеходов, сообщает Lada.kz .

Фото Lada.kz

По словам местных жителей, никакие ремонтные работы на данном участке уже много лет не проводятся, а в дождливую погоду здесь практически невозможно проехать.

После каждого дождя здесь настоящее болото. Мы постоянно сталкиваемся с одними и теми же проблемами, но ситуация не меняется. Когда акимат намерен привести дорогу в порядок? - задаются вопросами горожане.

Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

В администрации сообщили, что данный участок дороги планируется включить в план работ на следующий год. Конкретные сроки начала ремонта не уточняются.