Актау на гололёде: сколько граждан обратились за медицинской помощью

За последние два дня, по информации областной многопрофильной больницы, в медицинское учреждение обратились более двухсот человек, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

За два дня медицинскими специалистами было осмотрено 225 человек.

По итогам обследования 29 пациентов были госпитализированы в травматологическое отделение.

Ещё 9 человек отказались от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь всем обратившимся.

Напомним, в связи с образованием гололеда в областной многопрофильной больнице увеличилось количество обращений в приемное отделение.