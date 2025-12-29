18+
28.12.2025, 20:32

Найденный в степи котенок обрел дом в Актау

Общество 0 762 Сергей Кораблев

История рыжего котенка, найденного в степи Атырауской области, получила счастливое продолжение, сообщает Lada.kz.

Фото предоставила новая хозяйка котенка
Фото предоставила новая хозяйка котенка

После спасения животного Назим и его мама решили найти ему новых хозяев и разместили объявление о передаче котёнка в добрые руки. Информация быстро разошлась, и семье начали активно звонить. Люди  приходили и интересовались судьбой малыша.

Звонков было очень много, приходили разные люди. В итоге появилась женщина, от которой сразу чувствовалась искренняя любовь к животным.  Мы без опасений и сомнений передали Рыжика ей, — рассказал Назим.

 

Как говорит новая хозяйка, она живёт одна в просторной квартире, находится на пенсии и на протяжении нескольких лет постепенно завела домашних животных, чтобы скрасить одиночество. Сейчас у неё уже есть три кошки и одна собака.

Котёнок быстро освоился в новом доме: ему сразу показали лоток, и он без проблем стал им пользоваться. С другими животными Рыжик легко нашёл общий язык и был принят в дружный коллектив, став частью семьи.

Одна из кошек -  его ровесница, они очень подружились: носятся по дому, прыгая через столы и стулья. Рыжик меня обожает, спит только со мной, иногда даже устраивается на голове. Часто просится на руки и смешно пищит, как игрушка. Уже выходит во двор погулять, освоился. Пока побаивается нашего охранника - серьёзного кобеля бельгийской овчарки, - рассказала хозяйка котёнка.

Напомним, трогательная история спасения маленькой жизни произошла на трассе между Атырау и Актау.

