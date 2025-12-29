Участок трассы от Атырауской области до села в Мангистау закрыли из-за непогоды

По информации АО «НК «КазАвтоЖол», введено ограничение движения для всех видов автотранспорта от границы Атырауской области до села Шетпе в Мангистау, сообщает Lada.kz .

Фото: ru.freepik.com

Сегодня, 28 декабря, с 23:30 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения KAZ-11 «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау».

Ограничение действует на участке км 210–632 — от границы Атырауской области до села Шетпе. Причинами стали понижение температуры воздуха, дождь со снегом и образование гололёда, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

Проезд на указанной трассе временно запрещен для всех видов автотранспорта.

Снятие ограничений планируется 29 декабря 2025 года в 12:00 при условии улучшения погоды и обеспечения безопасного проезда.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, ранее было введено ограничение движения на отрезке с 210 по 332 километр - от села Бейнеу до границы Атырауской области.