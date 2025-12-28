18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.12.2025, 11:53

Движение закрыли на трассе в Мангистау для всех видов транспорта

Общество 0 1 534 Сергей Кораблев

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», из-за непогоды ограничено движение для всех видов транспорта на одном из участков республиканской автодороги, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Атырауской области из‑за резкого ухудшения погодных условий введены временные ограничения движения на одном из участков республиканской автодороги. Ограничения касаются всех видов транспортных средств.

Как сообщили в дорожных службах, сегодня, 28 декабря, с 11:40 на участке автодороги республиканского значения KAZ‑11 «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайутес – Шетпе – Жетыбай – Актау» введено ограничение движения на отрезке с 210 по 332 километр - от села Бейнеу до границы Атырауской области.

Причиной стали понижение температуры воздуха, дождь, снег и образование гололеда, что создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

Водителей просят воздержаться от поездок по данному участку трассы, учитывать ограничения при планировании маршрутов и следить за официальной информацией. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно после стабилизации погодных условий.

Напомним, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

 

