Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.12.2025, 18:54

Всему голова: где и как в Актау делают хлеб

Общество

Хлеб  один из главных продуктов на столах жителей Мангистауской области: его едят на завтрак, обед и ужин. Это и вкусный бутерброд с утра, и приятное дополнение к первым или вторым блюдам. Корреспондент Lada.kz побывал в пекарне и увидел, как рождается свежий хлеб  от замеса теста до готовой ароматной буханки.

Фото автора
Фото автора

Мы заглянули за кулисы производства, где специалисты рассказали, как изменился процесс производства хлеба за последние годы, какие его виды сегодня наиболее востребованы у покупателей, а также получили советы по хранению изделия.

Все подробности  в специальном видеорепортаже. 

Ранее Lada.kz рассказывала о том, как в Актау прижился африканский сом – энтузиасты превратили эксперимент в стабильное производство. Подробнее по ссылке.

11
0
1
