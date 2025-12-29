Всему голова: где и как в Актау делают хлеб

Хлеб – один из главных продуктов на столах жителей Мангистауской области: его едят на завтрак, обед и ужин. Это и вкусный бутерброд с утра, и приятное дополнение к первым или вторым блюдам. Корреспондент Lada.kz побывал в пекарне и увидел, как рождается свежий хлеб – от замеса теста до готовой ароматной буханки.

Фото автора

Мы заглянули за кулисы производства, где специалисты рассказали, как изменился процесс производства хлеба за последние годы, какие его виды сегодня наиболее востребованы у покупателей, а также получили советы по хранению изделия.

Все подробности – в специальном видеорепортаже.

