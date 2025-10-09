18+
09.10.2025, 10:04

Африканский сом прижился в Актау: как энтузиасты превратили эксперимент в стабильное производство

Лада TV 0 2 823 Наталья Вронская

В Мангистау, где  вода на вес золота, идея выращивать пресноводную рыбу звучала почти фантастикой. Но восемь лет назад несколько энтузиастов решили проверить, возможно ли создать ферму в промышленных масштабах, и выбрали для разведения африканского сома, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Сегодня предприятие поставляет свежую рыбу и готовую продукцию на местный рынок, пройдя путь от ошибок до устойчивого производства.

«Мы уже восемь лет занимаемся разведением рыбы, — рассказывает рыболов-технолог ТОО «Clarias Aktau» Ануар Саламалиев. — Производим клариус-сома, африканского. У нас полный цикл — от икры до товарной рыбы. Плюс есть маточное стадо, которое также дает нам икру».

Выбор в пользу африканского сома был продиктован не экзотикой, а практичностью. Эта рыба выживает в условиях, где другие виды не справляются. Она нетребовательна к качеству воды и устойчиво переносит перепады температуры. Для засушливого региона Мангистау это решающее преимущество.

«Он живучий, много прощает ошибок на первых этапах, — говорит Саламалиев. — За восемь лет мы четыре раза теряли всё поголовье из-за собственных, технологических или человеческих ошибок, пока приработались, пока набили руку, поэтому и выбрали его».

В первые годы фермеры фактически шли вслепую: в Казахстане подобных примеров просто не существовало. Использовали старые советские учебные работы, обменивались опытом с коллегами из России. Постепенно, методом проб и ошибок, удалось выстроить технологию, подходящую под местные условия.

«В Казахстане нет такой практики, — отмечает специалист. — Вся база — это астраханско-волгоградский опыт. Я изучал дипломные работы студентов 80-х, но там не хватало знаний. Что-то приходилось понимать самим. Например, рыба болела цингой в межсезонье, разрушались кости. Оказалось, просто не хватало витамина С. Мы решили проблему, перейдя на сбалансированные корма».

Несмотря на трудности, ферма продолжает развиваться. Рыбу выращивают в закрытых системах, где тщательно контролируются вода, температура и корм. В год предприятие реализует до 60 тонн продукции.

«Африканский сом — рыба диетическая, с высоким содержанием полезных жиров, без запаха и посторонних вкусов, — говорит Саламалиев. — Мы пробовали готовить котлеты — они на вкус как куриное мясо. Сейчас поставляем до 120 килограммов готового продукта еженедельно в детские сады и школы, а также живую рыбу в торговые сети Актау и Атырау».

Быстрой прибыли от такого дела ждать не стоит, признаются фермеры. Рыбоводство требует терпения, знаний и воды — ресурса, который в Мангистау особенно дорог. Но этот эксперимент доказал: даже в самом засушливом регионе Казахстана можно наладить современное производство, если не бояться трудностей и верить в успех.

