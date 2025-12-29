В Мангистауской области введены ограничения на участке республиканской автодороги

По состоянию на 09:00 часов 29 декабря в Мангистауской области действуют ограничения движения на республиканской трассе, сообщает Lada.kz со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».

Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»

Ограничения введены на участке трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, с 210 по 632 километр – от границы с Атырауской областью до села Шетпе.

Дорожные службы продолжают работы по стабилизации ситуации на проезжей части.

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования безопасности.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

UPD. В связи с улучшением погодных условий в Мангистауской области ограничения сняты.