В Мунайлы больница задолжала своим сотрудникам более 273 млн тенге

В Мунайлинской районной больнице несвоевременно платили зарплату сотрудникам. Сумма средств превысила 273 миллиона тенге. В ситуацию вмешалась прокуратура, передает Lada.kz .

Фото автора

В ходе проверки прокуратура Мунайлинского района выявила нарушение прав 1 040 сотрудников районной больницы – заработная плата за октябрь текущего года была выплачена несвоевременно.

По результатам принятых мер медицинскому учреждению удалось погасить задолженность по заработной плате на сумму более 273 миллионов тенге, что позволило полностью восстановить конституционные права работников.

Защита трудовых и социальных прав граждан остаётся одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры, - отметили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за нерасторопности чиновников более 100 тысяч мангистаусцев, в том числе представители социально уязвимых слоев населения, были лишены жилищных льгот. Принятыми мерами региональной прокуратуры нарушенные права граждан, нуждающихся в государственной поддержке, были восстановлены. Подробнее по ссылке.