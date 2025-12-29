Целый поселок в Мангистау остался без газа по вине водителя

В селе Жетыбай Каракиянского района было временно приостановлено газоснабжение. Причиной стало повреждение газопровода среднего давления в результате дорожно-транспортного происшествия, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, около 19:20 часов автомобиль на въезде в село ударил газопровод среднего давления. В результате инцидента от газовой сети временно отключены все социальные объекты и 2 300 жилых домов.

В настоящее время специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы по устранению аварии и восстановлению системы газоснабжения. Меры безопасности усилены, ситуация находится на постоянном контроле.

Дополнительная информация о сроках восстановления подачи газа будет опубликована позже.