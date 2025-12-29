На границе Мангистау с Узбекистаном продлены ограничения на КПП «Даут-ата»

Узбекистан продлевает временные ограничения на пересечение пункта пропуска «Даут-ата» на узбекско-казахстанской границе. Об этом сообщили в Таможенном комитете при министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан, передает Lada.kz.
Ограничение распространяется на передвижение физических лиц, легковых автомобилей и автобусов.
Мера связана с продолжающимися работами по реконструкции пункта пропуска и введена в целях обеспечения безопасности граждан и транспортных средств, - уточнили в ведомстве.
С узбекской стороны КПП «Даут-ата» граничит с казахстанским пунктом пропуска «Тажен», расположенным в Бейнеуском районе.
О сроках полного возобновления движения будет сообщено дополнительно.
Комментарии0 комментарий(ев)