Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.12.2025, 10:07

Мангистау расширит горизонты: новые железнодорожные и авиационные направления в 2026 году

Общество

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос рассказал о перспективах развития туризма в Мангистауской области, в том числе о планируемом открытии новых железнодорожных и авиационных направлений, передает Lada.kz.

Фото из архива

В ответе говорится, что для развития туризма в Мангистауской области в 2026 году планируется строительство визит-центра.

На сегодняшний день в 15 регионах работают 29 визит-центров. В 2026 году планируется строительство ещё двух визит-центров в Абайской и Мангистауской областях. Вопрос строительства визит-центров также рассматривается в Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Визит-центры предоставляют бесплатные консультации по вопросам транспортной логистики (включая маршруты общественного транспорта и трансферы), культурным и массовым мероприятиям, а также размещению  от гостиниц и общежитий до аренды квартир, - отмечается в документе.

Из опубликованных данных следует, что в Мангистауской и Акмолинской областях обеспечение курортных зон необходимой инфраструктурой будет осуществляться в рамках комплексного плана развития курортных зон на 2025-2029 годы.

О повышении субсидирования авиарейсов

Отмечается, что с 2002 года министерство транспорта РК реализует программу субсидирования социально значимых авиамаршрутов. В рамках формирования бюджета на 2025 год на субсидирование 23 авиамаршрутов предусмотрено 6,4 млрд тенге, в том числе:

  • Туркестан – Актау: 2 рейса в неделю в течение 8 месяцев, тариф 28 000 тенге, сумма – 296,3 млн тенге;
  • Кокшетау – Актау: 2 рейса в неделю в течение 11 месяцев, тариф 30 000 тенге, сумма – 488,817 млн тенге.

Также с 23 сентября текущего года в рамках оптимизации бюджетных средств на три месяца открыт маршрут Актау – Караганда с частотой 2 рейса в неделю, тариф – 25 000 тенге, сумма – 125 млн тенге.

Дополнительно прорабатывается финансирование на 2026-2028 годы по направлениям:

  • Актау – Костанай;
  • Актау – Караганда;
  • Актау – Атырау;
  • Актау – Актобе;
  • Актау – Орал;
  • Актау – Петропавловск;
  • Актау – Тараз.

Железнодорожный транспорт

В документе также отмечается развитие железнодорожного направления в регионе:

«В настоящее время организованы шесть пар поездов по туристическому маршруту «Пляжный туризм в Актау». С апреля 2026 года планируется продление пассажирского поезда по маршруту Караганда – Жезказган до Актау в рамках реализации комплексного плана развития региона».

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе подчеркнул, что в стране до 2030 года планируется обновление примерно 1000 вагонов, что обеспечит замену до 90% текущего парка.

Напомним, ранее правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025-2029 годы. Документ предусматривает строительство отелей, развитие инфраструктуры, создание культурных и природных достопримечательностей, а также обустройство курортной зоны Кендерли. Подробнее по ссылке.

дорожник
дорожник
Хочется верить что ещё при моей жизни на вагонах железнодорожного вокзала в Симферополе снова можно будет увидеть гордую надпись "Мангышлак"
30.12.2025, 05:30
