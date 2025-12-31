Видеоопрос: жители Актау рассказали, что бы хотели обрести в новом году

В новом опросе Lada.kz жители Актау рассказали, что хотели бы оставить в уходящем году и обрести в наступающем 2026-м.
Как выяснилось, респонденты больше беспокоятся о своем внутреннем состоянии, желая в 2026 году обрести гармонию и спокойствие. Часть горожан надеется на повышение уровня собственных доходов, другие же хотят благополучия и здоровья для всех актаусцев.
Что касается уходящего 2025 года, то опрошенные хотели бы оставить в прошлом все обиды и не самые приятные события жизни.
Подробнее – в нашем видео.
