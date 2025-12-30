Малый бизнес в Мангистау: какие послабления ждут предпринимателей в 2026 году

С 1 января 2026 года для микро- и малого бизнеса вводятся налоговые послабления. Подробнее об этом рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает Lada.kz.
В региональном департаменте государственных доходов сообщили, что для упрощения работы вышеназванного бизнеса при переходе на новый Налоговый кодекс Казахстана будут смягчены налоговые правила.
В ведомстве рассказали, какие меры поддержки будут предоставлены бизнесу.
Меньше налоговых проверок по налогам за прошлые годы:
Важно знать, что данные меры не распространяются на налоговую отчетность, представленную после 17 декабря 2025 года (то есть на дополнительные, очередные за 4 квартал и II полугодие 2025 года), на обязательства, связанные с нерезидентами, при наличии уголовных дел и требований органов прокураторы, на проверки по жалобам самого предпринимателя, - подчеркнули в ведомстве.
Будут прекращены обращения в суд по:
Упрощенная ликвидация
Для налогоплательщиков прекращение деятельности в упрощенном порядке (за налоговые периоды до 1 января 2026 года) будет проводиться без камерального контроля.
Списание пени и штрафов
Если субъект микро- или малого бизнеса полностью погасит сумму основного долга по состоянию на 1 января 2026 года в период с 1 января по 31 марта 2026 года, то ему будут списаны:
Важно знать, что списание касается только пеней и штрафов – основную сумму налога необходимо оплатить полностью, - заявили в ДГД региона.
Административная ответственность
Микро- и малый бизнес не будет привлекаться к административной ответственности за нарушение обязательной постановки по НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026г, также за непредставление налоговой отчётности за налоговые периоды до 1 января 2026 года.
Предприниматели смогут спокойно вести бизнес без риска проверок за прошлые периоды. Так как снизится административная и финансовая нагрузка и как следствие данная категория бизнеса сфокусируется на развитии, а не на налоговых спорах. И они смогут исправить текущие процессы, начав новый период «с чистого листа». В настоящее время, Правила ликвидации и прекращения деятельности без камерального контроля, а также списание пени и штрафов разрабатываются и будут размещены на портале «Открытые НПА». Главной целью данных мер является поддержка микро- и малого бизнеса, в период адаптации к проводимым реформам, - заключили в ведомстве.
Напомним, ранее в управлении госдоходов разъяснили главные изменения в новом Налоговом кодексе РК. Подробнее по ссылке.
