Малый бизнес в Мангистау: какие послабления ждут предпринимателей в 2026 году

С 1 января 2026 года для микро- и малого бизнеса вводятся налоговые послабления. Подробнее об этом рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: yandex.kz/maps

В региональном департаменте государственных доходов сообщили, что для упрощения работы вышеназванного бизнеса при переходе на новый Налоговый кодекс Казахстана будут смягчены налоговые правила.

В ведомстве рассказали, какие меры поддержки будут предоставлены бизнесу.

Меньше налоговых проверок по налогам за прошлые годы:

не будут проводиться камеральные проверки (автоматические проверки отчетности);

не будут назначаться налоговые проверки по этим периодам.

Важно знать, что данные меры не распространяются на налоговую отчетность, представленную после 17 декабря 2025 года (то есть на дополнительные, очередные за 4 квартал и II полугодие 2025 года), на обязательства, связанные с нерезидентами, при наличии уголовных дел и требований органов прокураторы, на проверки по жалобам самого предпринимателя, - подчеркнули в ведомстве.

Будут прекращены обращения в суд по:

подаче исков о признании сделок недействительными, заключённых между микро- и малым бизнесом до 2026 года;

подаче исков о признании недействительной регистрации или перерегистрации бизнеса, проведённой до 2026 года.

Упрощенная ликвидация

Для налогоплательщиков прекращение деятельности в упрощенном порядке (за налоговые периоды до 1 января 2026 года) будет проводиться без камерального контроля.

Списание пени и штрафов

Если субъект микро- или малого бизнеса полностью погасит сумму основного долга по состоянию на 1 января 2026 года в период с 1 января по 31 марта 2026 года, то ему будут списаны:

все пени, начисленные на эту задолженность;

налоговые штрафы, числящиеся на 1 января 2026 года;

пени и штрафы по налогам и платежам, по которым ранее были изменены сроки уплаты (в том числе в рамках процедур реабилитации и банкротства), при условии полного исполнения обязательств до 1 апреля 2026 года.

Важно знать, что списание касается только пеней и штрафов – основную сумму налога необходимо оплатить полностью, - заявили в ДГД региона.

Административная ответственность

Микро- и малый бизнес не будет привлекаться к административной ответственности за нарушение обязательной постановки по НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026г, также за непредставление налоговой отчётности за налоговые периоды до 1 января 2026 года.

Предприниматели смогут спокойно вести бизнес без риска проверок за прошлые периоды. Так как снизится административная и финансовая нагрузка и как следствие данная категория бизнеса сфокусируется на развитии, а не на налоговых спорах. И они смогут исправить текущие процессы, начав новый период «с чистого листа». В настоящее время, Правила ликвидации и прекращения деятельности без камерального контроля, а также списание пени и штрафов разрабатываются и будут размещены на портале « Открытые НПА » . Главной целью данных мер является поддержка микро- и малого бизнеса, в период адаптации к проводимым реформам, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в управлении госдоходов разъяснили главные изменения в новом Налоговом кодексе РК. Подробнее по ссылке.