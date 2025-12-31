Они не отмечают Новый год: люди, чья работа делает праздник жителей Актау возможным

Пока в квартирах зажигаются гирлянды, в духовках румянится праздничный ужин, а дети считают минуты до боя курантов, есть люди, для которых Новый год – это не время расслабляться. Для них это смена. Дежурство. Ответственность. Именно они делают так, чтобы праздник для других состоялся. Корреспонденты Lada.kz побеседовали с некоторыми из них.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Отмечают не Новый год, а рождение новой жизни

Заведующая отделением перинатального центра Ботакоз Каркинбаева работает врачом уже 15 лет. В Актау она с 2014 года – сюда переехала после замужества. У неё двое детей: сыну 12 лет, дочери – шесть. Большую часть праздников, включая Новый год, она проводит не дома, а в роддоме.

« Я сама выбрала эту профессию, - спокойно говорит она. - Я врач в четвёртом поколении. У меня медицинская семья: бабушка, дедушка, родители. Наверное, по-другому и не могло быть».

В ту ночь, о которой она вспоминает, пациентку доставили в 23:55 часов – у поступившей женщины диагностировали разрыв маточной трубы, геморрагический шок II степени. Счёт шёл на минуты. Операционная, бригада, кровь, переливание.

«Ровно в 00:00 часов мы встретили Новый год в операционной. Все вместе – с хирургами, анестезиологами. Без бокалов. Просто взглянули друг на друга и продолжили работать».

Пациентку удалось спасти. Через несколько дней она была выписана домой.

В праздники в роддоме дежурят десятки специалистов: акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, акушерки, медсёстры реанимации, детские медсёстры. Пока город спит после фейерверков, здесь появляются новые жизни – без выходных и переносов «на потом».

Мои дети в Новый год с бабушками и дедушками. Семья понимает. А я… Я просто делаю свою работу, - говорит врач.

Как бы не было беды

Начальник караула пожарной части №13 Бекболсын Тенизбаев давно привык к тому, что праздники проходят без домашнего застолья.

«В такие дни у нас всегда усиление. Мы редко бываем дома с семьёй. Уже привыкли, - говорит он. - Самое главное, чтобы в городе не было чрезвычайных ситуаций » .

В новогоднюю ночь пожарные дежурят там, где больше всего людей: у ёлок, на набережной, в местах, где проходят массовые гулянья. Они не ждут вызова – они заранее дежурят на холоде, чтобы не допустить беды.

Мы всю ночь на улице. Смотрим, контролируем, реагируем. Чтобы праздник не закончился трагедией, - говорит Бекболсын Тенизбаев.

Крупных пожаров в новогоднюю ночь не происходило на смене Тенизбаева, однако время это все равно тревожное. То елка загорится, то в пальму салют попадет. Из-за большого количества людей тушение пожаров осложнено и одновременно опасно для населения. В таких условиях времени на выезд со станции просто нет. Поэтому спасатели дежурят заранее на опасных участках, надеясь, что беды не произойдет.

Когда свет гаснет – он уже в пути

Касым Санакаев, электромонтёр оперативно-выездной бригады ГКП «АУЭС» , работает на предприятии 13 лет. Его редко видят, но о нём вспоминают сразу, как только в доме гаснет свет.

Праздники он чаще всего встречает на дежурстве. Так было и в одну из новогодних ночей, когда часть микрорайона осталась без электроэнергии.

В 2021, помню, в новогоднюю ночь, часть одного микрорайона осталась без электроснабжения. Мы оперативно выехали, на улице мороз, темнота. Наша задача была быстрее починить сети и вернуть людям праздничное настроение. Успели. Нашли место поломки. Устранили. Услышали радостные возгласы в окнах, с чувством выполненного долга поехали обратно дежурить, - говорит Касым Санакаев.

Когда в окнах снова зажёгся свет, жители продолжили встречать Новый год. А электромонтёры тихо поздравили друг друга и поехали дальше – туда, где их снова могут не заметить, но очень ждут.

Те, кого мы не видим утром 1 января

Утром первого января город просыпается медленно. Но улицы уже кто-то убирает. Работают дворники, коммунальщики, водители спецтехники. Выходят на смену полицейские, диспетчеры, водители скорой помощи, операторы экстренных служб, сотрудники котельных и водоканалов.

Они собирают то, что осталось после праздника. А остается, мягко говоря, много, к сожалению. Редакция Lada.kz в канун Нового года обращается к жителям с просьбой быть благодарными нашему общему дому и человеческому труду, так как за каждым убранным на улице стаканчиком стоит человек, который мог бы провести сэкономленные на работе минуты со своей семьей.

Новый год – это не только фейерверки и поздравления. Это ещё и тишина в операционной после успешно проведённой операции. Это отсутствие пожара на площади. Это свет в окнах в морозную ночь.

Вышеназванные люди не отмечают Новый год. Зато благодаря им его отмечают все остальные.