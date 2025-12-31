18+
31.12.2025, 10:20

Они не отмечают Новый год: люди, чья работа делает праздник жителей Актау возможным

Общество 0 1 229 Наталья Вронская

Пока в квартирах зажигаются гирлянды, в духовках румянится праздничный ужин, а дети считают минуты до боя курантов, есть люди, для которых Новый год  это не время расслабляться. Для них это смена. Дежурство. Ответственность. Именно они делают так, чтобы праздник для других состоялся. Корреспонденты Lada.kz побеседовали с некоторыми из них.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Отмечают не Новый год, а рождение новой жизни

Заведующая отделением перинатального центра Ботакоз Каркинбаева работает врачом уже 15 лет. В Актау она с 2014 года  сюда переехала после замужества. У неё двое детей: сыну 12 лет, дочери  шесть. Большую часть праздников, включая Новый год, она проводит не дома, а в роддоме.

«Я сама выбрала эту профессию, - спокойно говорит она. - Я врач в четвёртом поколении. У меня медицинская семья: бабушка, дедушка, родители. Наверное, по-другому и не могло быть».

В ту ночь, о которой она вспоминает, пациентку доставили в 23:55 часов  у поступившей женщины диагностировали разрыв маточной трубы, геморрагический шок II степени. Счёт шёл на минуты. Операционная, бригада, кровь, переливание.

«Ровно в 00:00 часов мы встретили Новый год в операционной. Все вместе  с хирургами, анестезиологами. Без бокалов. Просто взглянули друг на друга и продолжили работать».

Пациентку удалось спасти. Через несколько дней она была выписана домой.

В праздники в роддоме дежурят десятки специалистов: акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, акушерки, медсёстры реанимации, детские медсёстры. Пока город спит после фейерверков, здесь появляются новые жизни  без выходных и переносов «на потом».

Мои дети в Новый год с бабушками и дедушками. Семья понимает. А я… Я просто делаю свою работу, - говорит врач.

Как бы не было беды

Начальник караула пожарной части №13 Бекболсын Тенизбаев давно привык к тому, что праздники проходят без домашнего застолья.

«В такие дни у нас всегда усиление. Мы редко бываем дома с семьёй. Уже привыкли, - говорит он. - Самое главное, чтобы в городе не было чрезвычайных ситуаций».

В новогоднюю ночь пожарные дежурят там, где больше всего людей: у ёлок, на набережной, в местах, где проходят массовые гулянья. Они не ждут вызова  они заранее дежурят на холоде, чтобы не допустить беды.

Мы всю ночь на улице. Смотрим, контролируем, реагируем. Чтобы праздник не закончился трагедией, - говорит Бекболсын Тенизбаев.

Крупных пожаров в новогоднюю ночь не происходило на смене Тенизбаева, однако время это все равно тревожное. То елка загорится, то в пальму салют попадет. Из-за большого количества людей тушение пожаров осложнено и одновременно опасно для населения. В таких условиях времени на выезд со станции просто нет. Поэтому спасатели дежурят заранее на опасных участках, надеясь, что беды не произойдет.

Когда свет гаснет  он уже в пути

Касым Санакаев, электромонтёр оперативно-выездной бригады ГКП «АУЭС», работает на предприятии 13 лет. Его редко видят, но о нём вспоминают сразу, как только в доме гаснет свет.

Праздники он чаще всего встречает на дежурстве. Так было и в одну из новогодних ночей, когда часть микрорайона осталась без электроэнергии.

В 2021, помню, в новогоднюю ночь, часть одного микрорайона осталась без электроснабжения. Мы оперативно выехали, на улице мороз, темнота. Наша задача была быстрее починить сети и вернуть людям праздничное настроение. Успели. Нашли место поломки. Устранили. Услышали радостные возгласы в окнах, с чувством выполненного долга поехали обратно дежурить, - говорит Касым Санакаев.

Когда в окнах снова зажёгся свет, жители продолжили встречать Новый год. А электромонтёры тихо поздравили друг друга и поехали дальше  туда, где их снова могут не заметить, но очень ждут.

Те, кого мы не видим утром 1 января

Утром первого января город просыпается медленно. Но улицы уже кто-то убирает. Работают дворники, коммунальщики, водители спецтехники. Выходят на смену полицейские, диспетчеры, водители скорой помощи, операторы экстренных служб, сотрудники котельных и водоканалов.

Они собирают то, что осталось после праздника. А остается, мягко говоря, много, к сожалению. Редакция Lada.kz в канун Нового года обращается к жителям с просьбой быть благодарными нашему общему дому и человеческому труду, так как за каждым убранным на улице стаканчиком стоит человек, который мог бы провести сэкономленные на работе минуты со своей семьей.

Новый год  это не только фейерверки и поздравления. Это ещё и тишина в операционной после успешно проведённой операции. Это отсутствие пожара на площади. Это свет в окнах в морозную ночь.

Вышеназванные люди не отмечают Новый год. Зато благодаря им его отмечают все остальные.

21
1
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

