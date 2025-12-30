Как будут работать ЦОНы и спецЦОН в Мангистау в новогодние праздники

В региональном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, как будут работать ЦОНы и спецЦОН в Мангистауской области в праздничные дни, передает Lada.kz .

Фото: региональный филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

По данным ведомства, в связи с празднованием Нового года, 1 и 2 января, а также 7 января 2026 года Центры обслуживания населения, включая специализированный, работать не будут.

Суббота, 3 января, является рабочим днем для дежурных ЦОНов и автоЦОНа. Прием граждан будет осуществляться с 09:00 до 13:00 часов.

5 и 6 января являются рабочими днями. В эти дни все ЦОНы и спецЦОНы страны будут работать в штатном режиме, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что центры обслуживания населения, в том числе специализированные, в будние дни принимают население с 09:00 до 18:00 часов. Дежурные ЦОНы и спецЦОН работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 часов, в субботу – с 09:00 до 13:00 часов.