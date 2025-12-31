18+
31.12.2025, 11:23

Вождение в нетрезвом виде: адвокат предостерёг жителей Актау перед новогодними праздниками

Общество 0 965 Лиана Рязанцева

В Казахстане ужесточена административная и уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде. Адвокат Айбек Суюндуков рассказал корреспонденту Lada.kz, существует ли «допустимое количество промилле» алкоголя в крови, можно ли водителю отказаться от медицинского освидетельствования и кто рискует лишиться прав.

Коллаж автора
Коллаж автора

Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбек Суюндуков в преддверии новогодних праздников предупредил мангистаусцев, решивших сесть за руль в состоянии опьянения, о рисках лишения водительских прав.

Водитель, управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, подвергается административному аресту на 15 суток и лишению права управления транспортным средством сроком на семь лет (часть 1 статьи 608 КоАП РК). При повторном нарушении в течение года после истечения срока административного взыскания арест увеличен до 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на восемь лет (часть 3-1 статьи 608 КоАП РК). Ужесточена ответственность для водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже лишенных прав за аналогичное нарушение (статья 346 УК РК), - рассказал адвокат.

Эксперт пояснил, существует ли «допустимое количество промилле» алкоголя в крови, которое не обернется для жителей региона неприятными последствиями.

Раньше существовала таблица соотношения количественного содержания алкоголя в крови и оценки клинического состояния освидетельствуемого лица. Легкое опьянение имело коридор так называемого «допустимого количества промилле» от 0,5 до 1,5. миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Указанная таблица утратила силу в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020. С 1 января 2021 года понятие «допустимое количество промилле» перестало существовать.  На сегодняшний день в случае, если в крови у водителя имеется хоть 0,2 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха, то суд признает таких водителей виновными в совершении административного правонарушения, - сказал Айбек Суюндуков.

Айбек Суюндуков добавил: водитель имеет право отказаться от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.

Однако законодатель квалифицирует реализацию указанного права как уклонение от прохождения освидетельствования и за указанное действие частью 4 статьи 613 КоАП РК предусмотрена безальтернативная ответственность в виде административного ареста на 15 суток и лишение водительских прав сроком на восемь лет, - подчеркнул адвокат.

Эксперт дал рекомендации по тому, как следует поступить водителю, несогласному с результатами медосвидетельствования.

При несогласии с результатами медицинского освидетельствования производится повторное медобследование. Оно проводится на основании письменного заявления водителя с изложением обстоятельств обращения на освидетельствование. Важно помнить, что повторная процедура проводится не позднее двух часов после первичного освидетельствования, - отметил он.

Айбек Суюндуков подчеркнул, что водитель также право вызвать адвоката на место остановки транспортного средства.

Только суд лишает человека водительских прав. Указанное закреплено в статье 684 КоАП РК. Сотрудники полиции имеют право: отстранить водителя от управления транспортным средством; доставить водителя до места прохождения медицинского освидетельствования; по результатам положительного результата немедленно составить в отношении водителя протокол по делу об административном правонарушении; направить дело в суд, - заключил адвокат.  

Напомним, ранее в селе Курык водитель был задержан за вождение в нетрезвом виде, суд лишил его права управления транспортными средствами на семь лет.

