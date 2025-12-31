18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.12.2025, 19:07

В Актау открылось новое пожарное депо

Общество 0 714 Лиана Рязанцева

Сегодня, 30 декабря, в Актау состоялось торжественное открытие нового пожарного депо, расположенного в 35 микрорайоне, передает Lada.kz.

Фото ДЧС Мангистауской области
Фото ДЧС Мангистауской области

В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, руководство регионального департамента по ЧС, представители местных исполнительных органов и личный состав пожарно-спасательных подразделений.

Депо построено за счёт средств местного бюджета. Генеральным подрядчиком строительных работ выступило ТОО «Альянс ЛТД».

В состав объекта входят основное здание пожарного депо, отдельно стоящий двухэтажный жилой дом из шести, а также спортивный зал, предназначенный для поддержания физической подготовки пожарных и спасателей.

Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит значительно сократить время прибытия подразделений к месту вызова, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечить надёжную защиту населения, - сказал Ерлан Турегелдиев.

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что развитие инфраструктуры гражданской защиты является приоритетным направлением работы региональных властей и направлено на повышение уровня безопасности и качества жизни населения.

В ходе мероприятия Ерлан Аблаевич и аким вручили пожарным ключи от трех единиц пожарной техники, что стало важным элементом усиления материально-технической базы подразделений.

В рамках социальной программы шести пожарным вручены ключи от шести квартир.

Символический «золотой ключ» от нового пожарного депо был передан начальнику Специализированной пожарной части №2, капитану гражданской защиты Мукагали Ражабову, что ознаменовало официальное начало работы подразделения. 

Новый объект оснащен современной пожарно-спасательной техникой и оборудованием, предусмотрены служебные, бытовые и учебные помещения, комнаты отдыха, а также ангар для размещения техники, что обеспечивает круглосуточное несение службы.

Пожарное депо будет обеспечивать противопожарную защиту верхних микрорайонов, на территории которых проживают порядка 40 000 человек.

Нужно отметить, что вчера, 29 декабря, в селе Уштаган Мангистауского района также был открыт новый пункт пожаротушения. Пост будет обеспечивать защиту более  2242 жителей населенного пункта, а также близлежащих сел Жарма и Сазды. Уштаган находится примерно в 55 километрах к юго-востоку от районного центра Шетпе.

Объект оснащён необходимой техникой и оборудованием, созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава.

Напомним, 29 декабря в селе Сайотес Мангистауского района состоялось еще одно торжественное открытие добровольного пожарного поста. 

