18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.12.2025, 09:13

Сложности на трассах Мангистау обещают дорожники в новогодние выходные

Общество 0 854 Ольга Максимова

В период новогодних праздников, с 30 декабря по 4 января, на территории Мангистауской области прогнозируется неустойчивая погода. Об этом сообщили специалисты НК «КазАвтоЖол, передает Lada.kz.

Фото: ru.freepik.com
Фото: ru.freepik.com

Согласно предоставленным данным, в регионе в новогодние праздники ожидаются снег, туман, гололёд, а также резкие перепады температуры воздуха. Наиболее сложная дорожная обстановка прогнозируется в Бейнеуском и Мангистауском районах. Здесь возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, что в ночные и утренние часы значительно повышает риск образования гололёда на проезжей части.

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы переходят на усиленный режим работы. В праздничные дни на автодорогах республиканского значения будет задействовано более 40 единиц специализированной техники и порядка 100 сотрудников. Назначены ответственные дежурные, ведётся круглосуточный мониторинг состояния автодорог и погодной обстановки.

Кроме того, АО НК «КазАвтоЖол» организовало работу круглосуточного call-центра. По номеру 1403 граждане могут в любое время получить актуальную информацию о состоянии автодорог, введённых ограничениях движения, а также, при необходимости, обратиться за помощью.

Дорожные службы призывают водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от дальних поездок в период ухудшения погоды.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь