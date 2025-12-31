Сложности на трассах Мангистау обещают дорожники в новогодние выходные

В период новогодних праздников, с 30 декабря по 4 января, на территории Мангистауской области прогнозируется неустойчивая погода. Об этом сообщили специалисты НК «КазАвтоЖол, передает Lada.kz .

Фото: ru.freepik.com

Согласно предоставленным данным, в регионе в новогодние праздники ожидаются снег, туман, гололёд, а также резкие перепады температуры воздуха. Наиболее сложная дорожная обстановка прогнозируется в Бейнеуском и Мангистауском районах. Здесь возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, что в ночные и утренние часы значительно повышает риск образования гололёда на проезжей части.

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы переходят на усиленный режим работы. В праздничные дни на автодорогах республиканского значения будет задействовано более 40 единиц специализированной техники и порядка 100 сотрудников. Назначены ответственные дежурные, ведётся круглосуточный мониторинг состояния автодорог и погодной обстановки.

Кроме того, АО НК «КазАвтоЖол» организовало работу круглосуточного call-центра. По номеру 1403 граждане могут в любое время получить актуальную информацию о состоянии автодорог, введённых ограничениях движения, а также, при необходимости, обратиться за помощью.

Дорожные службы призывают водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от дальних поездок в период ухудшения погоды.