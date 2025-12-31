Свершилось! Маршрут Мангистау-Актобе вернули национальному перевозчику

Министерство транспорта расторгло договор с перевозчиком по маршруту Мангистау - Актобе и вернуло обслуживание направления национальному перевозчику, передает Lada.kz .

Фото: railways.kz

Пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту № 109/110 «Актобе - Мангистау» осуществляется поездом национального перевозчика АО «Пассажирские перевозки» с использованием новых пассажирских вагонов отечественного производства.

На протяжении многих лет маршрут обслуживался частным перевозчиком ТОО «Otpan Logistik». В течение этого времени от пассажиров поступали многочисленные жалобы на состояние вагонов. Договор с указанной компанией был расторгнут в связи с неисполнением обязательств по обновлению пассажирского подвижного состава.

В составе нового поезда предусмотрены 5 купейных и 6 плацкартных вагонов общей вместимостью более 400 пассажиров в одном направлении.

Вагоны соответствуют современным требованиям по безопасности, надёжности и уровню комфорта. Купейные вагоны оснащены эргономичными спальными местами, индивидуальными светодиодными светильниками, USB-портами и электрическими розетками. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе, места для размещения инвалидных колясок и кнопка вызова проводника.