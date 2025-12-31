В Актау открылся стоматологический кабинет для особенных детей

На базе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы начал работу стоматологический кабинет, предназначенный для детей с особыми потребностями, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

В новом кабинете детям, состоящим на психоневрологическом учёте, а также детям с особенностями развития, будет оказываться стоматологическая помощь под общим обезболиванием (наркозом). Медицинские услуги предоставляются в полном соответствии со всеми требованиями безопасности.

Кабинет оснащён современным медицинским оборудованием. Здесь работают квалифицированные врачи-стоматологи и анестезиологи. Данная инициатива позволяет обеспечить особенным детям доступ к качественной и своевременной стоматологической помощи.

В настоящее время в Мангистауской области на диспансерном учёте состоят дети до 18 лет: с эпилепсией - 843 ребёнка; с детским церебральным параличом - 724 ребёнка; с аутизмом - 554 ребёнка; с задержкой психомоторного развития - 8 детей; с задержкой речевого развития - 29 детей.