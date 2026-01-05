Пластмассовая роскошь Актау: облезлые пальмы на набережной шокируют жителей

Жители Актау обеспокоены состоянием пальм на набережной. По словам горожан, внешний вид искусственных растений портит облик набережной. Редакция Lada.kz узнала в городском акимате, будет ли проведена реконструкция пальм.

Фото автора

Как отмечают жители, искусственные пальмы находятся в неудовлетворительном состоянии, часть ветвей сломана, остальные выглядят облезлыми и неухоженными.

На пальмы просто страшно смотреть, все ветви облезлые. Набережная является визитной карточкой нашего города, и состояние этих искусственных растений напрямую влияет на общее впечатление как у жителей, так и у туристов. Почему власти игнорируют эту проблему, ведь пальмы срочно нуждаются в восстановлении? Они придают особую изюминку нашей набережной, - говорят жители Актау.

Редакция обратилась за разъяснением в городской акимат. В ответ там сообщили, что в настоящее время городской отдел жилищно-коммунального хозяйства готовит бюджетно-сметную документацию на 2026 год для замены старых пальмовых листьев на набережной.

При выделении средств все пальмовые листья на набережной будут заменены. Также по заказу управления строительства Мангистауской области запланировано полное благоустройство набережной Актау, включая восстановление пальмовых листьев, - сообщили в городской администрации.

Напомним, в 2024 году в акимате заявляли, что необходимых элементов для восстановления пальм нет. Кроме того, пальмы в проекте реконструкции набережной Актау больше не значатся.

Первые пальмы в Актау появились в середине февраля 2019 года. Всего в городе установили 100 пальм вдоль набережной через каждые 15 метров. Высота каждой - 11 метров.