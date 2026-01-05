18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.01.2026, 09:27

Пластмассовая роскошь Актау: облезлые пальмы на набережной шокируют жителей

Общество 0 1 849 Лиана Рязанцева

Жители Актау обеспокоены состоянием пальм на набережной. По словам горожан, внешний вид искусственных растений портит облик набережной. Редакция  Lada.kz узнала в городском акимате, будет ли проведена реконструкция пальм.

Фото автора
Фото автора

Как отмечают жители, искусственные пальмы находятся в неудовлетворительном состоянии, часть ветвей сломана, остальные выглядят облезлыми и неухоженными.

На пальмы просто страшно смотреть, все ветви облезлые. Набережная является визитной карточкой нашего города, и состояние этих искусственных растений напрямую влияет на общее впечатление как у жителей, так и у туристов. Почему власти игнорируют эту проблему, ведь пальмы срочно нуждаются в восстановлении? Они придают особую изюминку нашей набережной, - говорят жители Актау.

Редакция обратилась за разъяснением в городской акимат. В ответ там сообщили, что в настоящее время городской отдел жилищно-коммунального хозяйства готовит бюджетно-сметную документацию на 2026 год для замены старых пальмовых листьев на набережной.

При выделении средств все пальмовые листья на набережной будут заменены. Также по заказу управления строительства Мангистауской области запланировано полное благоустройство набережной  Актау, включая восстановление пальмовых листьев, - сообщили в городской администрации.

Напомним, в 2024 году в акимате заявляли, что необходимых элементов для восстановления пальм нет. Кроме того, пальмы в проекте реконструкции набережной Актау больше не значатся.

Первые пальмы в Актау появились в середине февраля 2019 года. Всего в городе установили 100 пальм вдоль набережной через каждые 15 метров. Высота каждой - 11 метров.

10
13
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Они придают особую изюминку нашей набережной, - говорят жители Актау. - НЕПРАВДА - это позор Актау!!! Пластик на набережной-стыд
05.01.2026, 19:51
fox1167
fox1167
"При выделении средств все пальмовые листья на набережной будут заменены. "---Вот-вот! На эту ерунду у них деньги есть! Лучше посадите живые деревья!
05.01.2026, 09:33
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь