Очереди в спецЦОНе сняли на видео в Актау

В Сети распространилось видео, снятое в спецЦОНе в Актау, на котором видно столпотворение людей. В региональном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Кадр видео

Огромную очередь в спецЦОНе в Актау сняли на видео сегодня, 5 января, посетители центра.

На кадрах видно, что людей собралось так много, что очередь образовалась на улице за дверями учреждения.

В региональном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подтвердили, что сегодня с утра в спецЦОНе было небольшое скопление услугополучателей.

Скопление было вызвано новостью о введении нормы, предусматривающей возможность свободного выбора государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ). На данный момент спецЦОН работает в штатном режиме, ситуация стабильна, сбоев в системе не наблюдается, - заверили в ведомстве.

Напомним, что с 5 января 2026 года казахстанские водители могут сами выбирать комбинации для своих автомобильных номеров. Раньше такой «эксклюзив» был доступен лишь владельцам VIP-серий, теперь же ограничений практически нет — кроме специальных серий с повышенным спросом.

Для справки: 7 января 2026 года Центры обслуживания населения, включая специализированный, работать не будут.