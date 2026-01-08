Полицейские обратились к жителям и гостям Актау

Полицейские просят с пониманием отнестись к требованиям соблюдения чистоты на набережной при кормлении птиц, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В городском управлении полиции напомнили жителям и гостям города о необходимости соблюдать чистоту на морском побережье, особенно в местах, где люди кормят лебедей и других птиц.

Как отмечают правоохранители, во время прогулок у моря нередко остается мусор – пакеты, обертки от хлеба и пластиковая тара. Такие отходы не только портят внешний вид набережной, но и представляют опасность для пернатых и окружающей среды.

Мы просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к требованиям по соблюдению чистоты. При кормлении птиц необходимо убирать за собой мусор и выбрасывать его в специально отведенные места, - обратились в полиции.

Стражи порядка добавили, что профилактическая работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, в середине декабря горожане сообщили о появлении одного из главных символов города – лебедей.