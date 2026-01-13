Нарушение норм строительства выявили в одном из жилых домов Актау

Проверка сотрудниками ГАСКа недавно сданного в эксплуатацию жилого комплекса выявила как небольшие огрехи, так и существенные расхождения с эскизным планом, передает Lada.kz .

Эскизный проект ЖК «Sport City». Фото с сайта homsters.kz

Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) Даурен Отепкали, на предмет качества строительства был проверен шестиэтажный жилой комплекс «Sport City», расположенный в 39 микрорайоне города Актау.

«Несмотря на то, что объект был принят в эксплуатацию относительно недавно (в 2023 году, застройщик - K7Group, - справка авт.), выявлены проблемы, связанные с качеством строительства. По фактам несоблюдения строительных технологий и отклонений от проектных решений составлены административные протоколы», - сообщил Даурен Отепкали.

В числе допущенных нарушений:

отсутствует пандус для лиц с инвалидностью;

не построен предусмотренный проектом технический этаж;

в проекте в качестве материала отделки наружных стен фасада был предусмотрен жидкий травертин, однако фактически применены термопанели;

на уровне цокольного этажа наружная отделка фасада жилого дома не выполнена термоплиткой;

по проекту на первых этажах жилого дома должны были размещаться коммерческие помещения, однако они также не построены;

не установлены домофонные устройства и другие элементы.

Фото: ГАСК