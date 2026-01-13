Нарушение норм строительства выявили в одном из жилых домов Актау

Проверка сотрудниками ГАСКа недавно сданного в эксплуатацию жилого комплекса выявила как небольшие огрехи, так и существенные расхождения с эскизным планом, передает Lada.kz.
Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) Даурен Отепкали, на предмет качества строительства был проверен шестиэтажный жилой комплекс «Sport City», расположенный в 39 микрорайоне города Актау.
«Несмотря на то, что объект был принят в эксплуатацию относительно недавно (в 2023 году, застройщик - K7Group, - справка авт.), выявлены проблемы, связанные с качеством строительства. По фактам несоблюдения строительных технологий и отклонений от проектных решений составлены административные протоколы», - сообщил Даурен Отепкали.
В числе допущенных нарушений:
Фото: ГАСК
«По выявленным нарушениям выдано предписание об их устранении. Часть нарушений подлежит устранению, часть - нет. В случае несвоевременного исполнения предписаний будут приняты меры по принудительному исполнению через судебные органы», - заключил глава ГАСКа.
