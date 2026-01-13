Использованные шприцы рядом с детской площадкой в Актау - суд вынес решение

Специализированным судом по административным правонарушениям города Актау рассмотрено дело в отношении мужчины, привлечённого к ответственности за выброс использованных шприцов у детской площадки, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Действие квалифицировали как загрязнение мест общего пользования (статья 434-2 КоАП РК).

Как сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Актау, вина правонарушителя подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудников полиции и видеозаписью.

Мужчина признал вину и просил суд применить лёгкое наказание.

Санкцией части 1 статьи 434-2 КоАП РК предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП (43 250 тенге) либо привлечение к общественным работам на срок 40 часов.

Суд при назначении наказания учёл в качестве смягчающих обстоятельств признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено. Судья признал подозреваемого виновным и пришёл к выводу о возможности сокращения штрафа на 30%, окончательно назначив штраф в сумме 30 275 тенге.

Напомним, рядом с детской площадкой 8 января были обнаружены использованные шприцы.

