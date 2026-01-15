18+
15.01.2026, 16:48

Как менялись цены на продукты в Актау за последние 10 лет

Общество 0 1 043 Ольга Максимова

Казахстанцы за прошедший год отметили существенный рост цен на продукты питания. О сокращении продовольственной корзины пишут и жители Мангистауской области, в том числе Актау, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в 2025 году по сравнению с 2024-м цены на говядину выросли на 32,1%, баранину – на 28,8%, колбасные изделия – на 19,3%, яблоки – на 18,4%, подсолнечное масло – на 17,5%, рыбу и морепродукты – на 16,5%, безалкогольные напитки – на 16,3%, сливочное масло – на 13,9%, молочные и кисломолочные продукты – по 11,2%, мясо птицы – на 10,7%.

Рост стоимости также отмечен на ювелирные изделия на 38,2%, пылесосы – на 33,2%, ноутбуки – на 27,6%, стиральные машины – на 17,7%, одежду и обувь – на 10,8%, товары личного пользования – на 9,4%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23,2%, бензин марки АИ-92 – на 16,0%, бензин марки АИ-95/96 – на 14,1%.

Цены на отдых в Дубае выросла на 47,5%, аренда жилья – на 14,8%, услуги здравоохранения – на 14,5%, общественного питания – на 14,0%, транспорта – на 10,9%, образования – на 8,6%. Услуги ЖКХ за год подорожали на 6,4%.

Жители страны выражают эмоции от цифр на ценниках в социальных сетях. Так, вирусным стал пост Алины из Актау. В социальной сети Threads она опубликовала свой крик души:

«Я не знаю, как выжить в 2026 году. Цены в Казахстане выросли на 40%. Моя продуктовая корзина уменьшилась в два раза».

Под постом развернулось бурное обсуждение – казахстанцы стали писать, на чем они вынуждены экономить, чтобы свести концы с концами. Ограничивать себя в покупках приходится и тем, кто раньше относил себя к обеспеченному слою населению.

Судя по комментариям, соотечественникам все тяжелее закрывать первичные потребности, и в первую очередь, – в еде. 

Lada.kz на основе данных Бюро нацстатистики вывела таблицу по тому, как менялись цены на продукты на протяжении десяти лет. Кроме того, в ней зафиксированы цены в 2025 году, для того, чтобы проследить динамику изменения показателя в этом году.

Согласно полученным данным, существенно за этот год подорожала баранина с костями – на 524 тенге. Твердый сыр подорожал на 704 тенге, куриные окорочка – на 328 тенге.

Самый большой скачок в цене показал черный чай (байховый) – он подорожал сразу на 903 тенге. Водка подорожала на 734 тенге, вареная колбаса – на 418 тенге, сливочное масло – на 259 тенге, подсолнечное – на 139 тенге. Куры подорожали на 152 тенге.

Небольшой рост в стоимости показали конина с костями, морковь, сахар-песок, творог 5-7% жирности. Немного подешевел лук, рис, капуста и картофель.

Между тем, казахстанцы сейчас замерли в ожидании – как отреагирует рынок на повышение НДС? В том, что цены на продукты вырастут, сомнений нет, главный вопрос – на сколько…

