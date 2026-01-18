Ситуация на дорогах Мангистау

Спасатели и полиция Мангистауской области предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях 18 января, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По информации ДЧС региона, ночью ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, а также гололёд. В западной и южной части области прогнозируется низовая метель, а в центральной — туман, который может значительно ухудшить видимость на дорогах. Кроме того, будет дуть восточный ветер, порывы которого местами могут достигать 15–20 м/с.

В Актау также прогнозируют гололёд.

Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность, учитывать погодные условия и не рисковать на дороге.

В случае чрезвычайной ситуации жителей просят звонить по номеру 112. Также работает горячая линия: 8 (7292) 701-708, 8 (7292) 31-90-99 и WhatsApp: +7 (747) 903-86-73.

Как отмечают в полиции, дорожные службы работают в усиленном режиме.

В данный момент, по данным департамента полиции, все дороги в регионе открыты.

При этом сотрудники полиции круглосуточно мониторят ситуацию и при необходимости могут временно закрывать участки трасс или организовывать сопровождение автотранспорта.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды в Мангистауской области патрульная полиция организовала сопровождение транспорта на республиканской трассе Актау-Жанаозен.

Сотрудники патрульной полиции пришли на помощь водителю грузовика, который из-за поломки автомобиля двое суток оставался на подъеме «Ман ата».