В 2025 году в Мангистау отмечен спад рождаемости

В прошлом году в Мангистауской области был отмечен спад рождаемости. По словам Жапырак Епеновой, директора регионального перинатального центра «Ана мен бала», такая ситуация зафиксирована во всей республике.

Фото автора

В нашем регионе в 2025 году зарегистрировано 17 160 родов, в 2024 году – 19 021.

В областном перинатальном центре в Актау зарегистрировано 6 755 родов, что ниже данных за 2024 год на 1307 родов. Родились 102 двойни против 132 в 2024 году, 519 недоношенных детей (в 2024 – 889): 49 (55) – до 1 к, 81 (86) – до полутора кг. Проведено 23 (22) неонатальные операции малышам от рождения до одного месяца. С 53 в 2024 году до 27 в 2025-ом снизилось количество критических случаев при родах, - отметила Жапырак Епенова.

В прошлом году работа перинатального центра была отмечена высокой наградой – звания «Беделді перзентхана». Это звание, как подчеркнула Жапырак Кенесхановна, заслуга не только коллектива, но и всех врачей области, признание доверия матерей и добросовестного ежедневного труда медиков. Награда еще раз подтвердила соответствие центра стандартам оказания медицинской помощи, отметила она.

