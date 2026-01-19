18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.01.2026, 09:29

В 2025 году в Мангистау отмечен спад рождаемости

Общество 0 828 Гульмира Садырова

В прошлом году в Мангистауской области был отмечен спад рождаемости. По словам Жапырак Епеновой, директора регионального перинатального центра «Ана мен бала», такая ситуация зафиксирована во всей республике.

Фото автора
Фото автора

В нашем регионе в 2025 году зарегистрировано 17 160 родов, в 2024 году – 19 021.

В областном перинатальном центре в Актау зарегистрировано 6 755 родов, что ниже данных за 2024 год на 1307 родов. Родились 102 двойни против 132 в 2024 году, 519 недоношенных детей (в 2024 – 889): 49 (55) – до 1 к, 81 (86) – до полутора кг. Проведено 23 (22) неонатальные операции малышам от рождения до одного месяца. С 53 в 2024 году до 27 в 2025-ом снизилось количество критических случаев при родах, - отметила Жапырак Епенова.

В прошлом году работа перинатального центра была отмечена высокой наградой – звания «Беделді перзентхана». Это звание, как подчеркнула Жапырак Кенесхановна, заслуга не только коллектива, но и всех врачей области, признание доверия матерей и добросовестного ежедневного труда медиков. Награда еще раз подтвердила соответствие центра стандартам оказания медицинской помощи, отметила она.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала данные о количестве детей, рожденных в новогоднюю ночь. Подробнее по ссылке.

6
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Уровень жизни хуже стал, чем в 90-х годах. От этого и спад рождаемости.
19.01.2026, 11:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь