«Ждали почти 7 часов»: пассажиры заявили о затяжной задержке рейса Алматы – Актау

В социальных сетях набирает популярность видео пассажирки рейса Алматы – Актау, которая заявила о задержке вылета почти на семь часов. В авиакомпании FlyArystan прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео пассажирки рейса FS7175 маршрута Алматы – Актау. Автор кадров утверждает, что вылет задержали почти на семь часов, а уже после посадки в самолет экипаж сообщил о необходимости дозаправки.

В авиакомпании FlyArystan прокомментировали ситуацию, объяснив, что первопричиной случившегося стали плохие метеоусловия, а не дозаправка. По предоставленным данным, 17 января при подготовке рейса экипаж принял решение вернуть воздушное судно на стоянку из-за погодных условий и необходимости выполнения дополнительных противообледенительных процедур.

Перевозчик подчеркнул, что в подобных метеоусловиях, согласно требованиям производителя, для удаления возможных ледяных отложений требуется процедура с увеличением оборотов двигателей. Однако в тот момент погодная обстановка и ситуация в воздушном пространстве не позволяли выполнить её в штатном режиме.

В связи с этим самолет был возвращен на стоянку для осмотра двигателей и выполнения дозаправки. После завершения всех необходимых процедур подготовку рейса продолжили в обычном режиме.

В FlyArystan отметили, что все действия выполнялись строго по установленным требованиям и были направлены на обеспечение безопасности полета.

